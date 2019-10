Gode nyheder: Vandet kan benyttes til bad og rengøring

redaktionen Mandag, 21. oktober 2019 - 18:08

Der er gode nyheder for borgerne i Uummannaq.

Nukissiorfiit skriver nemlig i en pressemeddelelse, at hele ledningsnettet i Uummannaq er blevet frigivet til bad, vask og rengøring.

- Departement for Natur og Miljø har i samråd med landslægen den 21 oktober 2019 beslutte at ændre anvendelsesbegrænsningen for vandet i de resterende dele af ledningsnettet i Uummannaq til, at vandet nu kan benyttes til bad, tøjvask, opvask og rengøring, skriver Nukissiorfiit.

Må stadig ikke drikkes

Men borgerne skal ikke drikke vandet, påpeges det.

- Vandet i ledningsnettet må fortsat ikke bruges som drikkevand. Der kan stadig være små rester af olie i vandet, men Departement for Natur og Miljø og Landslægeembedet vurderer, at det er forsvarligt at bruge vandet til bad, tøjvask, opvask og rengøring, lyder det.

Derudover er der frigivet yderligere 35 vandtanke til bad, tøjvask, opvask og rengøring.