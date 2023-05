Det gode børneliv: Stort engagement i at fremme trivslen

Anders Rytoft Tirsdag, 02. maj 2023 - 15:43

I år gentages temaet 'Det gode børneliv', som har fokus på sunde fællesskaber, der fremmer trivsel hos børn og unge.

Inuuneritta puljen har valgt at støtte 21 projekter ud af i alt 30 ansøgninger.

- Ansøgningerne viser, at der er stort engagement i at fremme folkesundheden, siger Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed.

Og tilføjer, at hun glæder sig over, at der er velvilje til at skabe sundhed og livsglæde for børn og unge.

Aktiviteter i naturen

Flere af projekterne handler om forskellige former for fysisk aktivitet, som løbe- eller gåture for familier og børn, oplyser Departementet for Børn, Unge og Familier.

Andre projekter handler om at tage på lejr med forskellige temaer eller lære at færdes i naturen for på den måde at få et bedre selvværd og en bedre selvtillid:

- Det styrker menneskets sundhed, både mentalt og fysisk at færdes i naturen. Børn og unge som færdes i naturen, kan bruge disse erfaringer i deres fremtidige liv, når de møder livets udfordringer, siger Helena Lynge Møller, der er afdelingschef i Paarisa.

Således er projekterne fordelt i 2023: