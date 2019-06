God fiskerifangst begejstrer ikke naturinstituttet

Redaktionen Søndag, 23. juni 2019 - 14:35

Det tidlige og milde forår efterfulgt af varmt og stabilt sommervejr har givet og giver stadig gode betingelser for de mange kystnære fiskere i Diskobugten, der fisker efter hellefisk.

De seneste to års usæd­vanligt dårlige fiskeri, der gav anledning til alvorlig bekymring for fiskeriets fremtid i Diskobugten, er nu afløst af glæde og opti­misme for en bedre fremtid. For første gang i mange år er fiskeriet efter hellefisk samt fiskeproduktionen i mærkbar fremgang.

Fiskerne beretter om usædvanlig store fore­komster og fangstmængder inde i fjordene i årets første seks måneder – som tilsynela­dende fortsætter indtil videre. Den lokale fisker­ og fangerforening APPQ i Ilulissat mener, at biologerne fra Grønlands Natur­ institut har fejlvurderet og undervurderet fiskeriets udvikling, da de for to år siden gav udtryk for, at nedgangen sandsynligvis skyldtes urentabelt fiskeri eller overfiskeri.

Men naturinstituttet fastholder, at årets gode og givtige fiskeri ikke er et tegn på, at hellefiskebestanden er i fremgang, og at der derfor ikke er grund til at juble over årets bedste nyhed for fiskeindustrien i Diskobug­ten.

Flere fisk i fjordene

Johan Villadsen er formand for fisker­ og fangerforeningen i Ilulissat og ejer en 32­ fods fiskekutter. Han har en kvote på om­kring 111 tons. Men på grund af øgede fore­komster forskellige steder omkring Ilulissat fangede kutteren hele 82 tons hellefisk på blot to måneder i vinter, hvor havisen ikke havde lagt sig solidt i Ilulissat­området.

– Nu fisker vi ikke så voldsomt for at spare på kvoten. Men når den er brugt op, plejer vi at købe kvoter fra andre fartøjer, så vi kan fortsætte fiskeriet, siger han.

