GM: Forudser muligt magtskifte i aften

Anders Rytoft Lørdag, 06. maj 2023 - 12:31

De har domineret grønlandsmesterskaberne i mere end ti år, men i aften kan GSS herrehold blive vippet af pinden, når de møder NUK i finalen klokken 17.15.

GSS er uden tvivl en magtfaktor. Ikke desto mindre er mestrene i år blevet drillet af de andre hold, fortæller Carsten Olsen, der er formand for håndboldforbundet TAAK.

- Det gør, at vi i aften får en spændende finale, hvor udfaldet kan gå begge veje, vurderer formanden med henvisning til, at NUK har vundet over GSS i den indledende kampe.

- Jeg ved selvfølgelig godt, at der er forskel på at spille en indledende kamp og en finale.

- De er urørlige

Det vil alligevel være overraskende, hvis NUK vinder GM.

- GSS har siddet på tronen i cirka 13 år og har stadigvæk et stærkt hold, siger Carsten Olsen.

Og tilføjer, at det ikke mindst gør sig gældende for GSS damehold.

- De er urørlige. Stort set hele truppen er landsholdsspillere, og de skal spille VM-kvalifikation om en måned, så det er klart, at de er helt tunet ind, forklarer han og spår dermed en sejr over NUK i finalen, som fløjtes i gang klokken 15.30.

Nytænkning

Formanden for TAAK er indtil videre meget tilfreds med forløbet under GM.

- NUK har gjort det godt. Klubben har sørget for, at mesterskaberne er forløbet uden problemer. Jeg synes, at de har været gode til at nytænke ved blandt andet at samarbejde med Young Guns Futsal, hvor frivillige hjælper hinanden på tværs af klubberne.

Ligesom de forgangne kampe afvikles bronze- og finalekampene for både dame- og herreholdene i Inussivik i Nuuk.

Kampene ser således ud: