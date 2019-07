GME: Kvanefjeld er en bedre forretning

Jesper Hansen Torsdag, 11. juli 2019 - 07:54

Greenland Minerals Ltd, der gennem en årrække har arbejdet med at udvikle et mineprojekt med sjældne jordarter på Kvanefjeldet ved Narsaq, har gode nyheder til investorerne.

Det er lykkedes selskabet at barbere 40 procent af omkostningerne på det planlagte mineprojekt, fortæller Greenland Minerals i en pressemeddelelse.

Milliardbesparelse

Det får de samlede omkostninger på projektet til at falde fra 832 millioner dollar (cirka 5,5 milliarder danske kroner) til 505 millioner dollar (cirka 3,4 milliarder danske kroner). Besparelserne er opnået ved at udvikle teknologien i den planlagte mine, så man får en højere udnyttelsesgrad.

Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med Greenland Minerals største aktionær og samarbejdspartner, det Kina-baserede Shenghe Resources Holding Ltd, der er en af verdens største producenter af de såkaldte sjældne jordarter.

Udover den højere udnyttelsesgrad betyder udviklingsarbejdet også, at man har forenklet selve udvindingen, så der skal bruges færre ressourcer i anlægsfasen og til det nødvendige maskineri. Der er desuden blevet fundet besparelser på anlæggelsen af den havn, hvorfra råstofferne skal udskibes, skriver Greenland Minerals i pressemeddelelsen.

Greenland Minerals beregninger er foregået på en anslået levetid på minen på 37 år.

Uran er et biprodukt

De sjældne jordartsmetaller bruges blandt andet i batterier, de giver elektroniske skærme farver, og de indgår i vibratorer og i magneter, som findes i mikrofoner og højttalere. Kvanefjeldet har en af verdens største forekomster af sjældne jordarter.

Et af de store problemer ved forekomsterne af sjældne jordarter på Kvanefjeldet er, at man ved udvindingen vil få uran som et biprodukt ved udvindingen. Den hurdle blev overvundet, da Inatsisartut i 2016 besluttede at ophæve den indtil da gældende nul-tolerance over for uran.