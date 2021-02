GM tavs om den ustabile politiske situation

Merete Lindstrøm Tirsdag, 09. februar 2021 - 11:55

Administrerende direktør for Greenland Minerals, John Mair, vil ikke kommentere på den ustabile politiske situation, der er opstået i kølvandet på valget af ny formand for Siumut i november og senest mandag, hvor Demokraatit er trådt ud af koalitionen.

- Vi har ikke nogen holdning til den aktuelle politiske debat, siger John Mair.

De seneste uger har der været en del debat om processen med Greenland Minerals projekt på Kuannersuit med udvinding af sjældne jordarter og uran som biprodukt.

- Greenland Minerals er et aktieselskab, som siden 2007 har efterforsket et projekt vedrørende sjældne jordarter inden for rammerne af en efterforskningstilladelse udstedt i medfør af råstofloven, siger John Mair til Sermitsiaq. AG

- Vi deltager i øjeblikket i møder i forbindelse med den offentlige høring af projektets VVM -og VSB-rapporter, og vi glade for den åbne dialog med alle interessenter, siger han.

Processen fortsætter

Svaret kommer som reaktion på spørgsmålet om, hvordan selskabet forholder sig til den politiske situation i landet i øjeblikket.

De seneste meningsmålinger spår oppositionspartiet IA til at blive landet største parti ved et valg, og hvis det er tilfældet, bliver Naalakkersuisut potentielt overtaget af et parti, der går ind for nultolerance overfor uran, som er stærkt imod projektet på Kuannersuit.

Men det vil Greenland Minerals ikke forholde sig til.

Departementschef i departement for Råstoffer Jørgen T. Hammeken Holm, understreger, at høringsprocessen er fastsat af lovgivning, og at den uanset den nuværende politiske situation vil fortætte som planlagt.