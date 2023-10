GM i Taikwondo: 120 sportsfolk samlet i Paamiut

Jensine Berthelsen Torsdag, 12. oktober 2023 - 13:18

Onsdag har alle deltagere været på vægten og fået taget mål på højden.

Torsdag begynder kampene, og det starter med Tul og Hold-tul. Det er lige fra børn til de ældste, der skal dyste. Dagens bedste opnår plads i finalerunden lørdag den 14. oktober.

Fredag gælder det frikampe og lørdag er der breaktest, specialteknik og powerbreaking og ikke mindst finaler.

Ny næstformand og kasserer skal findes

Men der skal også sættes navne på næstformand, kasserere samt suppleanter til organisationen Greenland Taikwondo Federation, da det er ulige år i år. Generalforsamlingen finder sted tordag aften.

Formanden Vivi Gudmundsen Lennert jubler over sportsgrenens udvikling:

- Vi har igennem de seneste tre år udviklet trænere og bestyrelser. For hvis vores sport skal udvikles skal fundamentet være i orden og derfor har vi ud over at fokusere på selve sporten også haft stor fokus på lokalafdelingerne og trænerne.

Derudover har organisationen sammen med lokalforeninger iværksat kredsmesterskaber.

- Det giver mulighed for at mødes oftere til træningskampe og det er godt for vores sportsudøvere at få mulighed for at udfolde sig, det giver jo i sidste ende et kvalitetsløft, og det er godt for vores konkurrenceevne på verdensplan, fortæller en meget glad og tilfreds formand, Vivi Gudmundsen Lennert til Sermitsiaq.AG.

Fokus har givet bonus - flere og flere samles om Taikwondo

Vivi Gudmundsen Lennert er en meget glad formand, for det viser sig at indsatsen med at rette fokus på kurser og udviklende tiltag for trænere og bestyrelser har givet bonus - nemlig at langt flere vælger sportgrenen til:

- Vi er i rivende udvikling. Forrige år deltog 106 udøvere og i år er tallet oppe på 120 deltagere og lokalforeninger melder om medlemstilgang, så ja, jeg er godt tilfreds med vores udvikling, siger formanden for Greenland Taikwondo Federation, Vivi Gudmundsen Lennert til Sermitsiaq.AG.

Alle er ankomne og har det godt

Det er Paamiut Taikwondo Nattoralik, der er årets arrangør og grønlandsmesterskaberne afholdes derfor i Paamiut.

Der er som allerede nævnt 120 sportsudøvere. Derudover er der trænere, bestyrelser og andre aktive indenfor sportsgrenen, der er samlet i Paamiut i disse dage.

- Alle er ankomne og arrangementet kører efter planen, og der er en rigtig god stemning og der er god gensynsglæde og velkomsttone til nye ansigter i sportsgrenen, fortæller Henriette Knudsen der er tovholder for afviklingen af Grønlandsmesterskaberne i Taikwondo.

Der deltager 69 børn, 23 juniorer og 28 seniorer og veteraner i årets GM i Taikwondo.