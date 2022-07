GM i kajak ramt af flere udfordringer

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 11. juli 2022 - 10:51

Lørdag startede de grønlandske mesterskaber i kajak, Qaannamik Unammersuaarneq.

Mesterskaberne afholdes i Ilulissat, for alle aldersgrupper.

- Det er gået rigtig fint med afholdelsen af mesterskaberne. Vi har dog været lidt uheldige med, at en container fra Uummannaq med kajak-udstyr var blevet sendt til en anden by, og derfor måtte vi korrigere programmet, fortæller formanden for Qaannat Kattuffiat, Johanne B. Tobiassen, til Sermitsiaq.AG.

Maveonde i omløb

Det er ikke den eneste udfordring, som har præget mesterskaberne.

- Der er omløb af maveonde blandt deltagerne, hvor klubben fra Sisimiut er den eneste, der ikke er blevet ramt. Alle deltagere bor på skolen, hvor de fleste deltagere altså er ramt. Men jeg tror, at det er ved at være ovre allerede, og ikke vil påvirke programmet. Men et hold måtte trække sig ved konkurrencen 'holdvendinger' søndag. Alligevel er der godt humør blandt deltagerne, lyder det fra Johanne B. Tobiassen.

Mesterskaberne slutter på fredag.

