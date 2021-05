GM i håndbold: Nuuk-holdene dominerer

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 12. maj 2021 - 14:05

Efter to kampe til hver af holdene ved herrernes grønlandsmesterskaber i håndbold, som afvikles i Nuuk i disse dage, har GSS og NÛK maksimumpoint.

Ved tirsdagens kampe vandt GSS nemlig over Akuleriit, der er et sammensat hold, med 32-22, mens NÛK vandt over Ilulissat-klubben Nagdlunguak' med 32-24.

Det tredje kamp stod mellem Norsaq HC fra Aasiaat og Aqissiaq fra Maniitsoq. Her vandt det sidstnævnte hold med 34-30.

Landstrænerens forventninger

Sermitsiaq.AG har talt med landstræner for herrelandsholdet Johan Zanotti forud for mesterskaberne, om hvad hans forventninger er, til GM.

- Jeg har set landskampe fra de tidligere år, og jeg håber at se venstrehåndede spillere, som vi kan arbejde med. Jeg har lagt mærke til, at vi mangler disse spillere hos landsholdet, siger han.

Ud over det, vil han se nye ansigter.

- Jeg håber at se unge spillere, som skal være med til at kæmpe om plads i landsholdet. Men jeg ved godt, at der ikke blev afholdt GM sidste år på grund af coronasituationen, derfor bliver det spændende at se, hvilken niveau klubberne er i, lyder det fra Johan Zanotti.

Der bliver spillet tre kampe i dag, onsdag:

Kl. 17.00: Akuleriit - Aqissiaq

Kl. 18.30: GSS - Nagdlunguak

Kl. 20.00: NÛK - Norsaq HC

Placeringskampene spilles på søndag.