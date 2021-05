GM i håndbold: Afgørende kampe skal spilles i dag

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 15. maj 2021 - 12:30

Tidobbelte grønlandsmestre GSS har det bedste kort til at spille finalen ved herrernes grønlandsmesterskaber, der spilles i Nuuk i disse dage.

Holdet har nemlig otte point efter fire kampe, og møder deres byrivaler, NÛK, som har seks point.

Hvis GSS formår enten at vinde eller spille uafgjort, vil holdet være klar til at spille finalen i morgen, søndag.

Den anden afgørende kamp står mellem Aqigssiaq fra Maniitsoq og Nagdlunguak' fra Ilulissat. Det førstnævnte hold har, ligesom NÛK, seks point, mens Nagdlunguak' har fire point. Her har Aqigssiaq gode chancer for at klarer skærerne, og nå søndagens finale.

Akuleriit samt Norsaq HC har ikke længere mulighed for at klare medaljekampene, da begge hold ikke har formået at få point endnu. De to hold spiller mod hinanden i dag, lørdag.

Der spilles ingen semifinaler ved årets mesterskaber.

Topscorerlisten før dagens kampe:

Akutaaneq Kreutzmann, Aqigssiaq, 25 mål

Carlo Lyberth, NÛK, 24 mål

Lars-Ole Lyberth, GSS, 23 mål

Patrick Larsen, Nagdlunguak, 23 mål

Angutimmarik Kreutzmann, Aqigssiaq, 23 mål

Lørdagens kampe: