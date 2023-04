GM i håndbold for U16: Holdene går til den

Anders Rytoft Fredag, 14. april 2023 - 16:28

Håndbold-spændingen er taget til i styrke.

Det oplyser TAAK i kølvandet på andendagen af grønlandsmesterskabernes for U16, som afvikles i Inussivik.

Flere af spillerne tør mere, hvilket er et sundt element i konkurrencesport, hvor holdet skal spille sammen, skriver håndboldforbundet i en pressemeddelelse med henvisning til åbningskampene, som var præget af nervøsitet.

Det er altid et dilemma mellem at sejre og det at udvikle sig, mener TAAK:

- Heldigvis ser vi, at holdene går til den samtidig med, at de på holdene virker til at være gode til at bakke hinanden op. Brænder man en chance, får man et skulderklap fra træner eller medspiller, lyder det.

Fire opgør

GM's fjerde kamp blev spillet af herre junior-holdene SAK og Nagtoralik. SAK var teknisk bedre i kampen og vandt kampen 33-16 efter at have ført 17-8 ved pausen. Nagtoralik fejrede de små sejre i kampen og viste god moral, oplyser TAAK.

Femte kamp var også et herre junior-opgør. Her stod NÛK og Nagdlùnguaq over for hinanden i det, der skulle vise sig at blive en spændende første halvleg. Den vandt NÛK11-6. Efter pausen trak NÛK ret hurtigt fra Nagdlùnguaq og vandt kampen med 27-9, da de ifølge TAAK rent defensivt stod stærkere.

LÆS OGSÅ: Godt humør og nervøsitet: GM i håndbold indbringer gode lærepenge

Der var endnu en spændende kamp på menuen, da dame junior-holdet Nagdlùnguaq skulle spille mod Norsaq HC. Ved pausen var stillingen 10-10. I 2. halvleg havde Nagdlùnguaq flest kræfter, som de udnyttede perfekt, oplyser TAAK. Nagdlùnguaq vandt kampen 21-16, men Norsaq HC havde en stor aktie i kampen.

Gårsdagens sidste kamp var en herre junior-kamp mellem Nagtoralik og Kâgssagssuk. Det var til tider var en spændende kamp. Men, oplyser TAAK: - Dog havde Nagtoralik noget store spillere, som de udnyttede i hele kampen. Nagtoralik vandt kampen 34-22, efter at have ført med 14-9 ved pausen.

I dag fortsætter GM i Inussvik med start klokken 16.00.