GM i futsal: B-67 og Nagdlunnguaq skal kæmpe om guldet

Der blev gået til stålet som i en U18 kamp, da første semifinale gik i gang i godthåbshallen søndag klokken 13.00. Det er hjemmeholdet B-67 mod K-1933 fra Qaqortoq.

Der skulle gå næsten en halvvej på 15 minutter, før B-67 kunne bringe sig foran 1-0, som også blev stillingen ved pausen. Ved anden halvleg gik det dog hurtigere for B-67 at sætte bolden i modstanderens net. Således gik der seks minutter inde i anden halvleg, før måltavlen viste 2-0.

Også gik det stærkt for hjemmeholdet. Ved niende minut scorede B-67 til 3-0 og med to minutter tilbage ved anden halvleg, i to gennemspillede angreb, slog de sejren fast med endnu to mål, så resultatet blev 5-0.

Dramatisk semifinale

Det var NÛK der var hurtigst om at finde chancer, da holdet spillede mod Nagdlunnguaq fra Ilulissat ved dagens anden semifinale.

Allerede 50 sekunder efter dommeren fløjtede kampen i gang, havde NÛK første chance med et hårdt skud på stolpen. Nagdlunnguaq fra Ilulissat klarede dog skærene fint.

Efter en håndfuld gode forsøg, der dog ikke kastede mål af sig fra begge hold, endte det ved en målløs første halvvej for NÛK og Nagdlunnguaq.

Nagdlunnguaq scorer afgørende mål

Men det var Nagdlunnguaq, der kom stærkest fra start i anden halvleg, og dermed bragte sig foran med 0-1 efter tre minutters spil.

Holdende kom helt op i gear et stykke inde i anden halvvej, hvor intensitet og tempo steg betydeligt efter den første scoring. NÛK havde nogle store chancer, men formåede ikke at score før i splitsekundet efter, kampen var fløjtet af. Det gav en gnist af håb for Nuuk-spillerne. Om målet skulle gælde, blev tjekket ved dommerbordet. Det var dog ikke tilfældet og herrerne fra Ilulissat kunne sikre sig en plads i finalen efter stort drama.

Bronzekampen fløjtes i gang klokken 16.45, hvor K-1933 skal spille mod NÛK.

Finalen spilles i dag klokken 17.30 i Godthåbshallen.