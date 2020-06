GM i fodbold kan alligevel komme på tale

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 24. juni 2020 - 13:38

Bestyrelsen i fodboldforbundet, KAK, skal i de kommende dage drøfte, om der skal spilles kvalifikationskampe til grønlandsmesterskaberne i fodbold.

Det oplyser sekretariatsleder hos KAK, Lars Jørgen Petersen til Sermitsiaq.AG.

- En ny bekendtgørelse trådte i kraft for nylig, hvor der nu kan være forsamlinger på maksimalt 250 personer. Derfor skal bestyrelsen drøfte, om kvalifikationsturneringerne kan afholdes, siger han.

Men hvis grønlandsmesterskaberne skal afholdes kræves det, at bekendtgørelsen annulleres eller ændres pr. 1 august.

Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal spilles kvalifikationskampe, vil der være ændringer. Planen har ellers nemlig været, at der skulle spilles kvalifikationsturneringer både i Nord-og Sydregionen.

Kommunemesterskaber

- Ændringen vil være, at kvalifikationskampene skal spilles mellem klubberne inden for hver kommune. Bestyrelsen drøfter den mulige kvalifikationsturnering efter et møde med Selvstyret, og jeg forventer, at det vil ske i de nærmeste dage, lyder det fra Lars Jørgen Petersen.

Han forventer, at ungdomsmesterskaberne aflyses for i år på grund af flere årsager, mens han forventer, at grønlandsmesterskaberne afvikles både for kvinder og herrer, hvis mesterskaberne skal afvikles.

Sidste uge blev det ellers oplyst, at grønlandsmesterskaberne blev aflyst.