GM i badminton for døren: 300 kampe på programmet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 03. april 2023 - 15:03

Et stort puslespil af Herresingle, Mixed Double, Damesingle, Herre- og Damedouble er nu på plads. Godthåbhallen slår dørene op i dag for en omgang påskebadminton, når GM i badminton starter.

- Programmet er klar, og alt klapper sammen i forhold til transport og logistik. Vi glæder os til at følge med i alle de kampe, der skal afvikles i næste uge, fortæller formanden for Greenland Badminton Federation, Michael Kleist til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at Godthåbhallen vil danne rammen for omkring 300 kampe mellem 3.-8. april.

Over 100 badmintonspillere er draget mod Nuuk for at deltage til grønlandsmesterskaberne, og formanden oplyser at interessen for sporten vokser.

- Det er glædeligt, at flere deltager til mesterskaberne i år. Blandt andet har Qasigiannguit og Nanortalik hvert et hold, som deltager, hvilket de ikke har gjort de seneste mange år. Interessen for sporten er støt stigende, siger Michael Kleist.

Bronzekampene droppet

Alle finalerne bliver gennemført lørdag den 8. april. Her oplyser formanden for Greenland Badminton Federation, at man fra i år har droppet bronzekampe. De spillere, der ikke vinder i semifinalerne får alle bronzemedaljer. Den procedure er blevet mere almindeligt i internationale kampe.

- Det er også sådan, at de spillere, der måske ikke vinder i en semifinale i en disciplin, skal stå klar til at spille en finalekamp i en anden disciplin. Ved at droppe bronzekampene kan spillerne fokusere på at satse højere i de finaler, de nu skal gennemføre, forklarer Michael Kleist.

Formanden for forbundet oplyser, at landshold til Island Games, der bliver holdt lige efter mesterskaberne i Nuuk og Arctic Winter Games til næste år, vil blive sammensat efter grønlandsmesterskaberne.

Programmet for GM i badminton finder du HER.