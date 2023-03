GM i Arctic Sports: Flere interesserer sig for Inuit-games

Two Foot High Kick er den første disciplin i GM i Arctic Sports, der afholdes i Nuuk.

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. marts 2023 - 14:01

115 inuit-games udøvere fra 11 forskellige steder i Grønland er i disse dage samlet til GM i Arctic Sports i Nuuk.

Arrangørerne af mesterskaberne, Inuit & Dene Games Nuuk, kan mærke, at der er flere, der er interesseret i at dyrke inuits sportsgrene.

- Der er kommet flere klubber til de seneste år. Og i år har vi for første gang sat en aldersgrænse og sat en grænse på antal deltagere fra hver klub, så vi kan have et mesterskab med overblik og god plads til alle sportsgrene, fortæller medarrangør af Arctic Sports-mesterskaberne, Dida G. Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Hver klub kan sende maksimalt 25 personer til GM i år, og de yngste deltagere skal være fyldt 10 år.

Propfyldt program

Hver dag frem til og med lørdag er der i alt 16 discipliner, som deltagerne i GM i Arctic Sports kan deltage til.

Mandag starter Arctic Sports med two foot high kick, der kræver stor koncentration fra deltagerne.

- Når det handler om hop med spark i, som one-foot eller two-foot high kick, så kræver det meget koncentration og fokus fra deltagerne. Her opfordrer vi publikum til at være helt stille. Ved andre, mere styrkekrævende discipliner må der gerne være larm fra publikum, siger Dida G. Heilmann.

Mesterskaberne holdes i Nuussuaq hallen, hvor entre er gratis. Dagens program starter klokken 9.30 om morgenen og slutter omkring klokken 21.00.

- Kendetegnet ved vores sportsgren er, at den største modstander, vi kæmper mod, er os selv. Vi har fokus på at blive bedre, og hjælper hinanden med at forbedre resultater. Så der er virkelig godt sammenhold, og ikke nogen modstandere som i andre traditionelle sportsgrene, slutter medarrangør Dida G. Heilmann.

Disciplinen Snow snake, hvor deltagerne skal kaste en pind for at få den til at glide længst, er taget ud af programmet i år på grund af manglende sne i Nuuk.