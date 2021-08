Gletsjermel forbedrer landbrug i Afrika

Merete Lindstrøm Mandag, 30. august 2021 - 17:43

Grønlandsk gletsjermel kan være med til at løse nogle af klimakrisens og biodiversitetens store udfordringer.

Nye forskningsresultater viser nemlig at gletschermel har en klart positiv effekt på afgrødeudbytte.

Professor Minik Rosing står bag projektet, hvor han i samarbejde med Novo Nordisk Fonden gennem de seneste tre år har undersøgt gletsjermelets egenskaber og gennemført dyrkningsforsøg.

- Vi er glædeligt overraskede over de store udbyttestigninger, vi ser, når vi gøder med gletschjermel på forsøgsmarker i Danmark og Ghana i Afrika. Faktisk stiger effekten nu på tredje år på markerne i Ghana, hvor der bl.a. dyrkes majs. Man kan sige, at det der startede som en idé, i dag har vist sig at være en realitet: Gletsjermel virker, lyder det fra professoren.

Forbedrer afgrøder

Forsøgene viser, at afgrødeudbyttet kan forbedres markant ved tilsætning af gletsjermel til landbrugsjorden og at effekten holder sig gennem flere vækstsæsoner.

På den måde har grønlandsk gletsjermel potentiale til at forbedre fødevaresikkerheden i verden i fremtiden. Der er nemlig masser af det ”hvide gul” at finde.

Der er så meget af det ultrafinkornede materiale i en enkelt sø ved Nuuk fjorden, at gletsjermelet vil kunne forbedre jordens næringsværdi i alle marker syd for Sahara i Afrika, oplyser forskerholdet.

Fortæller om projektet i Nuuk

Minik Rosing ønsker, at resultaterne af hans gletsjermelsforskning så vidt muligt kommer det grønlandske samfund til gode og lægger vægt på - som det første - at stille resultaterne af arbejdet til rådighed for grønlandske aktører.

Ilisimatusarfik har derfor besluttet at gennemføre en debat om projektet i kulturhuset Katuaq i Nuuk onsdag 8. september 16.30 -18.00, hvor naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja Nathanielsen introducerer Minik Rosings foredrag og naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund bidrager med tanker om perspektiverne for udviklingen af landbrug og selvforsyning i Grønland.

Torsdag den 9. september er der Workshop på Ilisimatusarfik for potentielle grønlandske aktører om projektet.