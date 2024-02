Gletsjere er mere sårbare end forventet

Redaktionen Lørdag, 10. februar 2024 - 15:40

Skulle hele Indlandsisen på Grønland og alt isen på Antarktis smelte, ville havene stige med 65 meter. Hidtil har man ment, at afsmeltningen af de store iskapper sker statisk, men et nyt stadie rokker ved den antagelse.

Det skriver DMI:

- Et nyt internationalt studie med 29 eksperter i iskapper, ledet af University of Lincoln, viser nu klare indikationer på, at afsmeltningen af iskapperne ikke er helt så træg, som tidligere antaget. Korte og ekstreme vejrevents kan få store konsekvenser for afsmeltningen – ikke kun her og nu, men også fremadrettet, skriver DMI.

Dermed kan globale havniveaustigninger ske hurtigere end hidtil antaget, og yderligere forskning i området er påkrævet, mener Ruth Mottram, klimaforsker og glaciolog ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI og medforfatter på studiet.

Ishylde forsvandt

Som eksempel fremhæver DMI en ekstrem vejrhændelse i 2022, hvor Conger ishylde i Antarktis forsvandt efter en længere periode med ekstremt fugtigt og varmt vejr. Et lignende vejrfænomen har for nylig fundet sted i det østlige Antarktis:

- I begge tilfælde sker der en kraftig afsmeltning af iskapperne, som har svært ved at komme tilbage igen, selvom opvarmningen kun står på i begrænset tid. Det kan få afgørende betydning for den totale ismasse og for havniveauet i sidste ende, siger Ruth Mottram ifølge DMI.