På glatis: Norsaq måtte trækkes ind

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. december 2021 - 14:28

En usædvanlig glat forplads i Kangerlussuaq har budt på problemer for Air Greenland torsdag.

Atlantflyet Norsaq strandede på landingsbanen og kunne ikke komme til forpladsen ved egen hjælp men måtte i stedet trækkes.

Episoden betød, at to Dash 8-fly måtte lande senere end planlagt, oplyser kommunikationschef i Air Greenland, Katja Vahl.

Strømsvigt og ustabilt vejr på hele kysten har forstyrret store dele af flydriften tirsdag og onsdag. På trods af de mange udfordringer er det de seneste to dage lykkes at få langt de fleste fly afsted og informeret passagererne om nye afgangstidspunkter og rejseplaner.

- I alt omkring 450 flypassagerer har været berørt af situationen, men med en fantastisk indsats af alle medarbejdere er alle blevet ombooket til nye afgange og fløjet frem, når vejret tillod det, siger Katja Vahl.

Strømsvigt

I Nuuk har Air Greenlands egen nødgenerator kørt og holdt gang i de mest vitale funktioner, ligesom Air Greenland har fået god hjælp fra Mittarfeqarfiit til at få de-icing af flyene i gang, så trafikken kunne afvikles, når vejret tillod det.

I hangaren har mekanikerne arbejdet med ekstra jakker, pandelamper, papir og blyant, og kundeservicemedarbejderne har flyttet rundt i administrationsbygningen samt på hjemmekontorer for at finde de meste optimale steder til at få signal til telefoner og mail.

- De er stadig meget udfordret af ustabile forbindelser, og derfor opfordrer vi fortsat alle kunder til at skrive til os via denne kontaktformular for den hurtigst mulige sagsbehandling, oplyser Katja Vahl.

Torsdagens trafik

I dag torsdag har der igen være udfordringer med ustabilt vejr og strømsvigt samt svigtende telefonforbindelser.

- Vi har på nuværende tidspunkt udfordringer med at få indenrigspassagerer frem til dagens afgang fra Kangerlussuaq til København fra Aasiaat, Narsarsuaq og Nuuk, lyder det fra Katja Vahl.

I alt 93 passager er berørt torsdag. Derfor er der nu lejet en maskine ind fra Atlantic Airways til at flyve ruten mellem Kangerlussuaq og København på lørdag, så alle passager kan komme frem.

- Vi forventer at få sendt nye rejseplaner ud til alle berørte passagerer inden kl. 17 i dag. Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med mail og sms, eller selv tjekke deres rejseplan på ’Min Flybillet’ på airgreenland.dk (det er det oprindelige bookingnummer, som skal benyttes på ’Min Flybillet’).

- Alle medarbejdere arbejder på højtryk for at holde driften kørende og sikre at alle vores passagerer kommer frem til deres destination trods de svære forhold, lyder det fra AIr Greenland.