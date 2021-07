Glæde over stop af olieefterforskning

Merete Lindstrøm Lørdag, 17. juli 2021 - 11:44

Torsdag meddelte Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen, at naalakkersuisut den 24. juni 2021 har besluttet at suspendere den nuværende oliestrategi og standse fremtidig efterforskning efter olie i Grønland.

- Fremtiden ligger ikke i olie. Fremtiden tilhører den vedvarende energi og hvad det angår, har vi meget mere at vinde, lød det blandt andet.

Og det er den rigtige vej at gå mener Greenpeace.

- Det er en fantastisk glædelig nyhed for klimaet og det sårbare arktiske miljø. Det en rigtig klog beslutning af den nyvalgte grønlandske regering, Naalakkersuisut, udtaler kampagne- og programchef i Greenpeace, Sune Scheller.

Flere bakker op

De bakkes op af Oceans North Kalaallit Nunaat.

- I betragtning af fiskeriets betydning for Grønlands kultur og økonomi er dette det ansvarlige valg," siger direktør Søren Stach Nielsen, til Sermitsiaq.AG.

Han mener, at beslutningen sætter en stopper for frygten for de konsekvenser, som et potentielt olieudslip kan have på Grønlands havmiljø.

Grønlands fiskeri tegner sig for omkring 90 procent af landets eksportindtægter. Efter efterforskningsboringerne i 2010-2011 udførte Oceans North og Inuit Circumpolar Council – Grønland i 2013 en gennemgang af Grønlands tilsyn med de udenskærs boringer.

Den konkluderede, at de risici der er forbundet med et blowout eller et alvorligt olieudslip, var for store i et land, som er så afhængigt af et produktivt fiskeri og et sundt havmiljø, oplyser direktøren.

Arktis er sårbart

Olieboringer offshore i det isfyldte arktiske farvand er særligt risikable og med en hastigt eskalerende klimakrise, har det længe været en rigtig dårlig ide at bore efter olie i Grønland, mener Greenpeace.

- Greenpeace har arbejdet i mange år for netop denne beslutning, og vi er naturligvis rigtig glade for, at den nyvalgte grønlandske regering, Naalakkersuisut, tager klimakrisen alvorlig og har truffet denne beslutning om at lade olien blive i undergrunden. Jeg håber, at den vej Grønland her viser, kan tjene til inspiration for andre lande, der stadig insisterer på at jagte ny olie, lyder det fra Sune Scheller.

I Danmark indgik Folketinget en aftale om en slutdato på landets olieproduktion i december 2020. Ud over en slutdato i 2050, indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, indebærer aftalen en aflysning af såvel 8. som alle fremtidige udbudsrunder.