Glæde over genåbning af flyrute: - Mange har ventet længe på det

Fra juni 2024 bliver det igen muligt at flyve direkte fra Nuuk til Iqaluit i Nunavut, når Air Greenland genåbner sin rute mellem de to hovedstæder.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Jaqqa Petersen og hans familie er blandt dem, der vil drage fordel af ruten. De har boet i Iqaluit siden 2018, inden de i august i år flyttede til Nuuk.

- Vi kommer helt sikkert til at bruge ruten, og ellers har vi venner og familie i Iqaluit, der gerne vil komme og besøge os i Nuuk, siger Jaqqa Petersen.

Før i tiden måtte familien, bestående af Jaqqa Petersen, hans kæreste fra Iqaluit og parrets to børn, betale flere titusinder kroner på at flyve frem og tilbage. De måtte enten flyve til Ottawa eller Toronto for at overnatte, for så at fortsætte flyvningen til Island. Derefter håbede de på, at der var en afgang til Grønland samme dag. En rejse, der alt i alt kunne tage op til tre dage.

- Ellers findes der små charterfly, som flyver ret tit, men man skal være heldig og kende nogen for at få en plads, og et sæde i flyet koster omkring 10.000 kroner, siger Jaqqa Petersen.

Skaber større samhørighed

Ruten mellem Grønland og Nunavut er prøvet før uden stor succes. Fra 2014 til 2016 befløj Air Greenland ruten, men dengang var der ikke nok passagerer til at holde den åben.

Genåbningen af ruten kommer i forlængelse af en samarbejdsaftale fra 2022 mellem Nunavut og Grønland, som formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) og premierminister for Nunavut, PJ Akeeagok underskrev. I aftalen findes der et ønske om et stærkere samarbejde om kultur, uddannelse, fiskeri og bedre mobilitet.

