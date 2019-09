Glæde over fremskridt for Tanbreez-projekt

Walter Turnowsky Torsdag, 05. september 2019 - 09:32

I Kommune Kujalleq ser man med optimisme på, at Tanbreez er kommet et afgørende skridt nærmere en udvindingstilladelse for sjældne jordarter ved Killavaat Alannguat (Kringlerne).

Nu er der nemlig for alvor kommet gang i forhandlingerne om den lovpligtige Impact Benefit Agreement (IBA), som kommunen også er involveret i.

En sådan IBA skal nemlig sikre, at lokalsamfundet for glæde af projektet i form af for eksempel arbejds- og lærepladser samt kontrakter til lokale virksomheder.

- I kommunen har vi etableret en styregruppe til at tage dialogen med Tanbreez og med Selvstyret. Styregruppen tager også en dialog med lokale interessegrupper, så vi så vidt muligt inddrager alle interessenter i processen, siger borgmester Kiista P. Isaksen (S) i en pressemeddelelse.

Håber på ansøgning i år

Råstofdepartementet vurderer, at den endelige ansøgning fra Tanbreez kan være klar i slutningen af dette år eller i starten af det næste. Ansøgningen skal ud over en IBA omfatte en vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed (VSB) og en miljøvurdering (VVM).

- Vi håber, at Tanbreez vil kunne blive meddelt en udnyttelsestilladelse i nær fremtid. Kommunen har en forventning om, at mineprojektet vil skabe de arbejdspladser vi mangler i Kujalleq, så vi kan få vendt nedgangen i folketallet til fremgang. Etableringen af attraktive minejobs med gode indtjeningsmuligheder for familier er det vigtigste. Men kommunen har også forventninger til et tæt og tillidsfuldt samarbejde til fordel for alle parter, udtaler formanden for Erhvervsudvalget i Kommune Kujalleq, Simon Simonsen.

Investorer skal på plads

Selv med en ansøgning klar i slutningen af året er et mineprojekt dog ikke lige rundt om hjørnet. Først skal ansøgningen sendes i høring før der kan gives en tilladelse. Dernæst skal der findes investorer for at mineprojektet rent faktisk kan blive til noget. Og netop denne proces har ved tidligere projekter vist sig at kunne blive ganske langvarig.

I erhvervslivet satser man på, at få fremgang, når og hvis anlæggelsen af minen går i gang.

- I Erhvervsrådet satser vi på at inddrage lokale virksomheder så meget som muligt. Vi skal sammen med mineselskabet se på, hvordan vi bedst kan udfylde rollen som mineselskabets servicepartner, siger formanden for Erhvervsrådet, Rasmus Chr. Rasmussen.