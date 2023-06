Glæde over fremskridt i stort vejprojekt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. juni 2023 - 14:59

Siumuts Anders Olsen havde på forårssamlingen stillet forslag om, at Naalakkersuisut skulle få den nødvendige lovgivning på plads og dernæst betale for anlæggelsen af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, såfremt at kommunen afholder driften af grusvejen.

Grusvejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er tidligere blevet estimeret til at koste lidt over 500 mio. kr.

LÆS OGSÅ: Forslag: Naalakkersuisut bør punge ud til grusvej til omkring 500 mio. kr.

Under behandlingen i Inatsisartut fik Anders Olsen ikke afsat de mange penge, men partierne i Inatsisartut var positive omkring forslaget og vedtog et ændringsforslag, der betyder, at Naalakkersuisut skal gå i gang med at få lovgivningen på plads.

Det skal ske ved, at Naalakkersuisut får lavet en vejlov om anlæggelse af veje i det åbne land, hvilket der er meget få af i Grønland.

Glæder borgmester

Vedtagelsen af punktet vækker glæde hos borgmester Malik Berthelsen i Qeqqata Kommunia:

- Selvom der ikke er afsat midler endnu, er jeg glad for, at Inatsisartut og Naalakkersuisut værdsætter mere bred udvikling i Grønland og støtte og tror på, at der er gode turisme udviklingsmuligheder i vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Derfor takker jeg og roser dem for det, siger borgmester Malik Berthelsen i en pressemeddelelse.

Borgmesteren mener, at vejen er vigtig for at udvikle turismen i området:

- Når vejen er blevet realiseret er jeg sikker på, at det vil være en stor fordel, når turisterne bliver i længere tid på Grønland, fordi turismetilbud i vejstrækningen kan være helårlige tilbud til turister.

Næsten færdig med atv-spor

- Derfor glæder jeg mig og er fortrøstningsfuld om, at vejen ligesom andre seværdigheder i Grønland kan blive mere markedsført i fremtiden, udtaler Malik Berthelsen.

Kommunen er i forvejen i gang med at etablere et atv-spor på strækningen, og det ventes færdigt næste år. Det er planen, at atv-sporet kun skal være første skridt mod en egentlig vej.

Anders Olsen begrundede sit forslag om grusvejen med, at Selvstyret har postet milliarder i andre anlægsprojekter som lufthavne og vandkraftværker, og nu må turen være kommet til Qeqqata Kommunia. En kommune, der også står med det problem, at den civile trafik til atlantlufthavnen i Kangerlussuaq ventes at styrtdykke, når den nye internationale lufthavn i Nuuk åbner - forventeligt i 2024.