Glad Malik: Kontrakt om ny ATV-spor underskrevet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. juli 2020 - 15:59

Qeqqata Kommunia og MT Højgaard har indgået kontrakt om anlæggelse af de første 21 km grusvej fra Kangerlussuaq mod Tasersuaq, og har den 1. juli 2020 underskrevet aftale med MT Højgaard for anlæggelse af ATV-spor på 102 km fra Tasersuaq mod Kangerluarsuk Tulleq.

- Vi håber, at projekteringen udføres efter planen, og anlæggelse af ATV-sporet kan være færdige til næste år. På den måde vil vi kunne komme til Sisimiut med ATV sporet til næste år, oplyser borgmester Malik Berthelsen i en pressemeddelelse.

- Vi håber på, at den endelige godkendelse af den fornyede VVM-redegørelse for vejen mellem Kangerluarsuk Tulleq og Sisimiut (etape 2, red.) sker i år, siger borgmesteren.

Første spadestik

Første spadestik ventes at ske den 20. juli ved Kellyville, Kangerlussuaq. Kommunen har arrangeret buskørsel fra Kangerlussuaq og ud til Kellyville, så den historiske begivenhed kan bliver overværet af så mange som overhovedet muligt.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til, at vi får taget det første spadestik, så vi viser omverdenen, at vi nu går i gang med vejen fra Kangerlussuaq til Sisimiut. Og i den sammenhæng ser jeg frem til, at den sidste etape (etape 2) fra Kangerluarsuk Tulleq til Sisimiut også bliver godkendt af Naalakkersuisut. Vores mål er at komme helt ind til Sisimiut i 2021. Jeg glæder mig rigtigt meget til at befolkningen og omverden kan komme og opleve den store og flotte natur med ATV og cykel, siger Malik Berthelsen.