Giver ikke op: Uummannaq klar med hundeslædeløb

Qimusseq 85 dropper ikke et hundeslædevæddeløb i Uummannaq fjorden, bare fordi Avannaata Qimussersua er rykket til Sisimiut.

KNQK har for få uger siden besluttet, at flytte Avannaata Qimussersua, fordi de ikke mente, at isen er sikker nok til 40 hundeslæder på samme tid.

Men de lokale har godt kendskab til isforhold i området, og der er flere sikre hundeslædespor, der endnu er intakte. Det oplyser kasserer i den lokale hundeslædeforening, Qimusseq 85, Esther M. Qvist til Sermitsiaq.AG.

- Borgerne i Uummannaq har virkelig ærgret sig over, at Avannaata Qimussersua ikke bliver holdt her i byen. Vi har i foreningen valgt at holde et separat hundeslædeløb, hvor alle er velkomne, så vi også mærker traditionen lokalt, fortæller Esther M. Qvist.

Rute og distance besluttet denne uge

Lige i disse timer kører flere hundeslæder rundt i Uummannaq fjorden. Et stort område er med sikker og stabil is, hvor stormen for en måned siden ikke kunne bryde isen. Den traditionelle rute til Avannaata Qimussersua er nogle steder ufarbar på slæder, men der er andre muligheder.

Ruten for det kommende løb er endnu ikke fastlagt, oplyser Esther M. Qvist.

- Vi tager en beslutning om den kommende rute i løbet af denne uge. Vi er endnu ikke sikre på distance og rute, men der er plads nok til flere deltagere. Vi har holdt vores kvalifikationsløb til Avannaata Qimussersua i området, og der er gode startforhold, siger kassereren.

Alt er klappet og klar

Qimusseq 85 har allerede samlet penge til Avannaata Qimussersua. Esther M. Qvist oplyser, at foreningen har sørget for tørfoder til hunde og mad til kommende deltagere til dysten, da KNQK besluttede at flytte løbet til Sisimiut.

Qimusseq 85 har endnu ikke oplysninger om, hvor mange deltagerer deres alternative løb vil få, men løbet bliver ikke lige så stort som Avannaata Qimussersua.

- Samtidig har vi et stort overskud, som vi har besluttet at udlodde som præmier til løbet. Der er nok mad og hundefoder til deltagerne, og alle i Uummannaq er klar til de mange besøgende. Vi glæder os, siger Esther M. Qvist.

Qimusseq 85 oplyser, at udover hundeslædekuske i Uummannaq og området, har flere borgere i Upernavik Kujalleq i nord og Saqqaq i syd allerede meldt deres deltagelse.

Pengepræmierne er:

35.000 kr. 25.000 kr. 20.000 kr. 15.000 kr. 10.000 kr.

- Udover vores pengepræmier har et par lokale udloddet pengepræmier og gavekort til vinderne. Samtidig kan jeg oplyse, at alle deltagere kan forvente at tage hundefoder med herfra, da foreningen sidder inde med et stort parti, som ellers skulle bruges under Avannaata Qimussersua, siger Esther M. Qvist.

Foreningen oplyser, at hundeslædeløbet i Uummannaq afholdes den 8. april, en uge efter Avannaata Qimussersua. Datoen er valgt for ikke at forstyrre deltagelsen i Avannaata Qimussersua.

- Vi håber, at flere melder deres deltagelse. Det bliver en god arrangement, hvor vi oplever det traditionsrige løb i anledning af 35-års jubilæet for Avannaata Qimussersua, siger kasserer i Qimusseq 85, Esther M. Qvist.