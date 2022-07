Giv os børnene tilbage

redaktion Lørdag, 30. juli 2022 - 13:08

»Hvorfor er I så tavse«, »Vores børn skal hjem«, »Giv børnene tilbage til, Anaana og Ataata« og »Stop tvangsfjernelser«.

Det er blot nogle af budskaberne på de mange plancher og skilte, der mandag blev hængt op ved Inatsisartut i Nuuk. Lignende aktion har tidligere på måneden fundet sted foran rådhuset i Vejle i Danmark og foran Christiansborg i København, skriver avisen Sermitsiaq.

Bør undersøges nærmere

Blandt initiativtagerne til aktionerne i Danmark og i Grønland er Qupalu Platou, Petrine Høegh og Ivalo Knudsen, der mener, at de grønlandske politikere gør alt for lidt for de grønlandske familier i Danmark, der får tvangsfjernet deres børn til danske familier, hvorved børnene mister deres sprog og kulturelle identitet.

Ivalo Knudsen henviser blandt andet til FN’s deklaration for oprindelige folk, hvori der står, at oprindelige folk har kollektiv ret til at leve i frihed, fred og sikkerhed som specifikke folk, og at de ikke må udsættes for nogen former for folkedrab eller andre voldshandlinger inklusiv tvangsfjernelse af børn fra en gruppe til en anden.

– Oprindelige folks sociale, kulturelle, religiøse og åndelige værdier og skikke skal anerkendes og beskyttes. Og Danmark er forpligtet til at yde en passende støtte til at imødekomme de sproglige og kulturelle barrierer, som grønlændere i Danmark står overfor, siger Ivalo Knudsen blandt andet, der opfordrer Naalakkersuisut til at tage fat i den danske socialminister Astrid Krag og stoppe tvangsfjernelser af grønlandske børn i Danmark, indtil det er undersøgt, om menneskerettighederne for de grønlandske borgere er overtrådt.

