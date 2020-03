GIF: Suspender alle sportsbegivenheder resten af måneden

redaktionen Torsdag, 12. marts 2020 - 15:34

Grønlands Idrætsforbund opfordrer til, at samtlige idrætsstævner i Grønland suspenderes frem til 31. marts 2020, og med mulighed for forlængelse.

Det sker i kølvandet på de tiltag og anbefalinger som Epidemikommissionen i Grønland har udsendt til bekæmpelsen af den eventuelle spredning af COVID-19 i Grønland, skriver GIF i en pressemeddelelse.

- I Grønlands Idrætsforbund bakker vi op om de tiltag, krav og anbefalinger som vi modtager fra myndighederne. Grønlands Idrætsforbund meddeler samtlige specialforbund og idrætsforeninger, at vi anbefaler en suspendering af samtlige lokale, regionale og nationale stævner i godt og vel to uger, siger formanden for GIF Nuka Kleemann i pressemeddelelsen.

Anbefaling: Ingen aktiviteter

- Grønlands Idrætsforbund anbefaler også kraftigt, at alle frivillige idrætsforeninger indstiller indendørs og udendørs aktiviteter i samme periode. Derudover anbefales også, at samtlige specialforbund i perioden iværksætter tiltag for at dæmpe udbredelse af coronasmitten, meddeler forbundet.

Grønlands Idrætsforbund er naturligvis bekendt med konsekvenserne for både specialforbund og foreningerne.

- Vi står i en periode og i en situation som vi ikke tidligere har stået i, og vi vil i samarbejde med specialforbund og idrætsforeningerne prøve at skabe os et overblik over de mulige konsekvenser, men også prøve at finde løsninger i samarbejde med det øvrige samfund, relevante samarbejdspartnere og myndigheder, lyder det fra GIF-formanden.