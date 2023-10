GIF's forkvinde stiller ikke op: To mænd dyster om formandsposten

Jensine Berthelsen Torsdag, 19. oktober 2023 - 13:47

Nu er det ganskevist, den vikarierende formand for GIF igennem fem måneder, Bolethe Stenskov har valgt ikke at stille op:

- Det har været en kæmpe fornøjelse at være formand for forbundet, men jeg har fået en stilling som idrætskonsulent i Kommune Kujalleq og skal flytte fra Narsaq til Qaqortoq inden længe. Der er mange opgaver forbundet med stillingen, og det vil jeg gerne bruge al min arbejdstid på, fortæller Bolethe Stenskov til Sermitsiaq.AG.

Giver ikke slip på forbundet

Men hun giver ikke slip på forbundet. Hun har før, hun blev konstitueret formand, siddet som næstformand, og den position kommer hun til at blive siddende i, derudover skal hun igen lede foreningen Arctic Sport som formand.

- En gang sport - altid sport. Det er en fornøjelse at arbejde frivilligt for landets sportsudøvere, og det vil jeg blive ved med. Igennem de fem måneder jeg har siddet som formand, har vi opnået mange gode resultater. Eksempelvis skal alle idrætsfaciliteter i landet nu udredes og på baggrund af undersøgelserne skal der laves en plan for, hvordan de forældede faciliter, eksempelvis idrætshaller skiftes ud til tidsvarende haller

Bolethe Stenskov er sikker på at fremtiden tegner lyst for sporten, ikke kun fordi der er fremgang i langt de fleste specialforbund under GIF, men også fordi GIF oplever politisk velvilje for at fremme sporten i landet.

To herrer dyster om formandsstolen

Stenskov fortæller, at der er to formandskandidater som forbundets medlemmer kan vælge imellem.

Den ene er Claus Nielsen, der tidligere har været generalsekretær for forbundet og desuden været sekretariatsleder i det daværende Team Grønland, nu Elite Sport Greenland.

Den anden er Frederik Lundblad, der er mangeårig langrendsløber for ASP, Aasiaat, nu bosiddende i Nuuk og har en ledende stilling i Kommuneqarfik Sermersooq og som er politiuddannet.

Bolethe Stenskov har gode råd til den kommende formand, der altså bliver en af de to kandidater:

- Hav fingeren på pulsen af de lokale sportsforeninger. De lokale kræfter er frivillige kræfter, der bruger meget af deres fritid til at sørge for at sportsudøverne har gode vilkår til at dyrke deres sport. Både de frivillige og udøverne udvikler sig bedst ved at opleve opbakning, siger Stenskov og fortsætter:

- Jeg håber at den nye formand vil tage Aalasa 2030 (Det mest fysisk aktive land i verden) helhjertet til sig. Det er en meget vigtig vision og en mission, som ikke kun er rettet mod idræts- og sportsfolk, men overfor hele befolkningen, slutter konstitueret formand, Bolethe Stenskov, der altså giver stafetten videre til næste formand fredag.