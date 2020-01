GIF udvider staben

redaktionen Søndag, 26. januar 2020 - 14:28

Visionen for Grønlands Idrætsforbund er, at Grønland skal blive verdens mest fysisk aktive land.

Derfor har GIF ansat to nye medarbejdere for at styrke organisationen.

- Teamet styrkes nu med den nuværende konsulent i Grønlands Håndboldforbund Poul Petersen og projektleder for ’Bevæg dig for livet’ i Silkeborg kommune samt idrætskonsulent for Outdoor, Bjørn Søvsø Jensen, skriver GIF i en pressemeddelelse.

Det kræver en fælles, vedholdende og ikke mindst struktureret indsats for at nå målet, nemlig at landet skal blive den mest aktive land, siger generalsekretær i GIF, Jonas Jensen.

Kompetencer og erfaring

- Ud af et stærkt ansøgerfelt har vi valgt disse to personer, da deres kompetencer og erfaring er meget relevante, specielt i den fase, vi er i nu. De er begge dedikerede idrætsfolk med en stor passion for at få flere med ind i de aktive fællesskaber og med erfaring indenfor udvikling af idrætten på forskellige niveauer, siger han.

47-årige Poul Petersen tiltræder GIF 1. marts, mens 34-årige Bjørn Søvsø Jensen tiltræder 1. maj.