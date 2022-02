GIF og RG: Tilpas idrætten for personer med handicaps

Redaktionen Mandag, 07. februar 2022 - 11:04

Grønlands Idrætsforbund og Royal Greenland er gået sammen i en kampagne for at flere idrætsforeninger kan tilpasse deres aktiviteter, så flere personer med handicap også kan have mulighed for at dyrke idræt.

Omkring hver femte borger i landet identificerer sig som havende et handicap, enten fysisk eller psykisk. GIF oplyser på sin Facebook i en kampagnevide, at personer med handicap oplever barrierer i forhold til at kunne deltage på lige fod med andre.

- Også i idrætten er der barrierer, der forhindrer personer med handicap i at opleve glæden ved at dyrke idræt og være en del af et aktivt fællesskab, skriver GIF.

Pulje til tilpasninger

GIF og Royal Greenland har indgået et samarbejde, hvor Royal Greenland støtter initiativet for at få flere foreninger til at inddrage personer med handicap i idrætten.

- Royal Greenland puljen støtter aktiviteter, der sætter fokus på og favner personer med handicap og særlige behov, skriver GIF.

Foreninger kan søge om midler senest den 28. februar.