GIF om indsatsen ved AWG: - Vi er stolte

Anders Rytoft Torsdag, 02. februar 2023 - 17:51

Det er indtil videre gået rigtig godt, hvad angår de sportslige præstationer ved dette års Arctic Winter Games 2023 i Wood Buffalo i Canada, fortæller Jonas Jensen, der er generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund.

De grønlandske atleter har haft gode kampe - og de har vundet mange medaljer, konstaterer både han og Nuka Kleemann, formand for GF.

I mandags har der været udfordringer med at transportere atleterne fra der, hvor de bor og ud til faciliteterne. Det er der nu kommet styr på, fortæller Jonas Jensen. Til gengæld er der opstået en ny udfordring, som har forhindret visse konkurrencer i at forløbe planmæssigt.

- Der har været nogle udsættelser af udendørsaktiviterne på grund af kulden. Her i morges var der -37 grader med en chillfaktor på - 44 grader, så det er virkelig koldt siger han og oplyser, at dagens konkurrence i snowboard bliver udsat til i morgen:

- Det er alt for koldt i dag, siger generalsekretæren.

Lidt bedre i år

Jonas Jensen har i sidste uge oplyst over for Sermitsiaq.AG, at han selvfølgelig håber, at atleterne bringer flere medaljer med hjem i forhold til 2018, hvor det drejede sig om i alt 65 medaljer.

De 67 atleter, som konkurrerer i disciplinerne badminton, bordtennis, Dene Games, Arctic Sports, snowboard og volleyball, har foreløbigt vundet otte guldmedaljer, seks sølvmedaljer og 12 bronzemedaljer. Altså 26 medaljer i alt og et stykke vej op til 65 - også selvom både formanden og generalsekræteren forventer endnu flere fredag.

Torsdag forklarer generalsekretæren, at der var omkring 140-150 atleter med fra Grønland i 2018, mens der i år er mere end halvt så mange med.

Det skyldes - ifølge GF's formand Nuka Kleimann - at der har været en vis usikkerhed i forbindelse med corona, hvorfor en del har været tilbageholdne med at registerere deltagerne - og da de endelig forsøgte, var det desværre for sent.

Men forklarer Jonas Jensen:

- Hvis man tager højde for det, så er vi i år på samme niveau - måske endda lidt bedre i forhold til sidste gang.

Tegn på god sportsånd

Grønland har ifølge generalsekretæren ligget top tre i stort set alle idrætsgrenene, herunder Arctic Sports, Dene Games, især snowboard, badminton og bordtennis.

- Jeg tror, at vi kommer til at vinde rigtig mange medaljer der.

Til spørgsmålet om, hvad der indtil videre har været de mest bemærkelsesværdige øjeblikke, svarer Jonas Jensen, at der har været flere. Han fremhæver særligt et:

- Lige meget, hvor vi tager hen, så viser de grønlandske atleter tegn på rigtig god sportsånd: De vil gerne vinde og samtidig vise fairplay over for konkurrenterne. Det har de været rigtig gode til, så det er vi selvfølgelig rigtig stolte af.

Lørdag klokken 15.30 lokal tid finder afslutningsceremonien sted.

Du kan se programmet for Arctic Winter Games HER.