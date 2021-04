GIF glæder sig over sportnaalakkersuisoq

Redaktionen Søndag, 25. april 2021 - 12:31

Grønlands Idrætsforbund kan ikke få armene ned. Den store glæde skyldes, at Naalakkersuisut har indsat en naalakkersuisoq for sport for første gang i Grønland nogensinde. Også koalitionsaftalens fokus på sundhed og sport glæder GIF sig over.

Inuit Ataqatigiit og Naleraq har klart formuleret opbakning til sporten og Grønlands Idrætsforbund i deres koalitionsaftale, der blev præsenteret fredag den 16. april. Og ugen efter, fredag den 23. april blev Peter Olsen indsat som Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, sport og kirke.

- Det er virkelig stort, at sporten har fået sin egen Naalakkersuisoq. Det tager vi som udtryk for, at man politisk ser vigtigheden og værdien af idræt og fysisk aktivitet i samfundet og ønsker at prioritere dette område. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre udmelding, siger bestyrelsesformand i GIF, Nuka Kleemann.

Han glæder sig til at drøfte idrætten med den nye naalakkersuisoq.

Mere fysisk aktivitet

GIF har en vision om at gøre Grønland til det mest fysisk aktive land i verden i 2030. Og med opbakning fra Naalakkersuisut er der håb for en realisering, mener GIF.

- At vi er skrevet ind i koalitionsaftalen og at vi har politikere på højeste niveau, der vil være med til at løfte visionen, giver os en endnu større motivation og tro på, at vi kan skabe en adfærdsændring, som vil medvirke til at styrke samfundet, og den enkeltes forudsætninger og muligheder for at leve et godt liv, siger Nuka Kleemann.

GIF oplyser at forbundet er klar til at arbejde med strukturelle ændringer, så fysisk aktivitet fremover også tænkes ind i daginstitutioner, folkeskolen, hjemmet og arbejdspladsen, lyder udmeldingen.