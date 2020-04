GIF anbefaler: Dyrk sport udendørs

redaktionen Tirsdag, 21. april 2020 - 17:01

På baggrund af den seneste udvikling i relation til coronasituationen i Grønland, har Grønlands Idrætsforbund løbende overvåget situationen, og nu lyder anbefalingen, at alle frivillige idrætsforeninger godt kan begynde at træne udendørsaktiviteter.

GIF oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er dialog med Epidemikommision og landslægen, der ligger til grund for de nye anbefalinger.

- For så vidt angår udendørs sport- og idrætsaktiviteter gælder anbefalingen kun for idrætsgrene uden kropskontakt. Man bør fortsat overholde retningslinjerne med hensyn til afstand og hygiejne. Det kan man for eksempel ved at møde op omklædt og gå i bad hjemme efterfølgende.

- Det vigtige er, at man fortsat holder afstand og er ekstra omhyggelig med hygiejne, herunder tørre udstyr af efter endt brug, skriver Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

GIF opfordrer til fortsat forsigtighed, og at man endnu ikke optræder i større grupper.

- En anbefaling om at åbne helt for al træning, der omhandler både udendørs- og indendørs sports- og idrætsaktiviteter, vil løbende blive vurderet og truffet på baggrund af de generelle anbefalinger og tiltag truffet af myndighederne. GIF vil på et senere tidspunkt melde andre anbefalinger ud, der omhandler indendørs sports- og idrætsaktiviteter, lyder det.