Gidsler holdt hvidt klæde som flag før de blev skudt af Israels hær

Ritzau Lørdag, 16. december 2023 - 15:46

Tre israelske gidsler viftede med et hvidt klæde som flag, da de fredag blev skudt af israelsk militær.

Det siger en embedsmand fra Israels hær (IDF) ifølge BBC. Ifølge nyhedsbureauet Reuters kommer udtalelsen efter en indledende undersøgelse af hændelsen.

Gidslerne blev dræbt under kampe i området Shejaiya i Gaza By. Israelsk militær har tidligere sagt, at de blev skudt ved en fejl.

Lørdag siger israelsk militær, at skyderiet fandt sted i et område, hvor der var intense kampe.

De tre personer, der blev holdt som gidsler af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, viftede med et hvidt klæde, der var sat på en pind.

Holdt pind med hvidt klæde

Hvide flag bliver i almindelighed betragtet som et tegn på overgivelse i krig.

- Gidslerne blev skudt på imod Israels operationsregler, siger en embedsmand til BBC.

Til BBC siger israelsk militær, at drabene skete, da en af dets soldater så gidslerne komme frem fra en bygning. De havde ikke nogen bluser på, men holdt en pind, hvor der var sat et hvidt klæde på.

Soldaten følte sig ifølge embedsmanden truet, og han begyndte at skyde mod dem. Han mente, at mændene var terrorister, siger IDF ifølge BBC.

Ifølge israelsk militær blev to af gidslerne dræbt på stedet. Den tredje blev såret, og han løb tilbage ind i bygningen.

Embedsmanden siger til BBC, at soldaterne herefter kunne høre, at nogen kaldte på hjælp på hebraisk, og "med det samme beordrede lederen af bataljonen, at skyderiet blev indstillet".

Blev fejlagtigt anset som en trussel

Efter det begyndte soldater dog at skyde igen, og manden blev dræbt, siger IDF til BBC.

Det fremgår ikke, præcis hvor gidslerne opholdt sig, og hvorfor de var på stedet.

Embedsmanden fra det israelske militær siger, at gidslerne potentielt var blevet "efterladt eller var flygtet".

Daniel Hagari, en talsmand fra det israelske militær, sagde fredag, at de tre gidsler fejlagtigt blev anset for at være "en trussel", og så skød og dræbte israelske soldater dem. Det skrev mediet The Times of Israel.

19.000 har mistet livet i Gaza

Han kaldte det desuden "en tragisk hændelse" og sagde, at "IDF har ansvaret".

Krigen i Gaza begyndte, da Hamas angreb Israel den 7. oktober og ifølge israelske myndigheder dræbte omkring 1200 mennesker.

Bevægelsen tog omkring 240 personer som gidsler. Over 100 af dem er siden blevet frigivet.

Israel har som modsvar på Hamas' angreb indledt en omfattende offensiv og bombardementer i Gaza.

Som følge heraf har knap 19.000 mennesker mistet livet i Gaza ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

/ritzau/