Gideon Lyberth (S): Stop vinterjagt på moskusokser på område 3 i 5 år

Jensine Berthelsen Onsdag, 22. november 2023 - 17:45

Kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia, Gideon Lyberth (S) er bekymret for moskusoksebestanden i det såkaldte område 3 i Qeqqata Kommunia:

- Det er meget vigtigt at vi sikrer moskusokserne mulighed for at yngle og forøge sig, så der er nok til sommerjagten. Hvis det skal lade sig gøre, er det nødvendigt midlertidigt at frede moskusokserne i de to store dale, hvor de opholder sig om vinteren, for det er afgørende for at der er tilstrækkeligt til sommerjagten, og jeg lægger derfor op til en midlertidig fredning på vinterjagten i 5 år, fortæller Gideon Lyberth overfor Sermitsiaq.AG.

Her er jagtområder moskusokser i Qeqqata Kommunia:

Kilde: Naalakkersuisut

Det særlige ved forslaget er at det er Naalakkersuisut som fastlægger fangstperioder og kvoter på moskusokser, som på alle andre kvoterede dyr.

Men det afholder ikke kommunalbestyrelsen fra at have en holdning og indstilling til hvor stort jagttrykket skal være på dyrene.

Lyberth mener der er for stor vinterkvote

Gideon Lyberth, der er forslagsstiller gør opmærksom på at det forhold at der er så stort jagttryk om vinteren gør, at det er meget svært for den traditionelle sommerjagt, hvor fangere og deres familier jæger og samler ind til vinterforråd:

- I de seneste år er det mærkbart, at moskusoksebestanden i jagtområde 3 er reduceret. Dette skyldes primært, at kvoterne for vinterjagt af moskusokser i jagtområde 3 har været for høje.

- Som bekendt holder moskusokser til dale med sumpe tæt på kysten om sommeren, hvilket gør dem til let fangst for nogle jægere. Såsom napasorsuup qoorua der forbinder bredden på qatsissorsaq, den stor dal mellem Akullinnguaq og Avannarlinnguaq som også forbinder bredden på qatsissuarsuit samt dalen på Umiiviup kuussua m.m.

- Vinterjægerne når disse områder med mange moskusoksebestande og fanger mange moskusokser, dermed bliver moskusoksebestanden i jagtområde 3 reduceret, begrunder Gideon Lyberth blandt andet i sit forslag.