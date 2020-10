GFLK skal undersøges

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. oktober 2020 - 09:43

Direktøren i Grønlands Erhverv er blandt de mange kritiske røster af en ny bekendtgørelse om kontrol med fiskeriet, som har været i høring frem til d. 2. oktober.

GE´s hovedbudskabet til Grønlands Fiskeri og Licenskontrol (GFLK) er: Brug de kontrolmuligheder I har til at kontrollere, at der ikke sker ulovligt fiskeri og lav stikprøver på skibe og indhandlingsstederne i stedet for at bruge teoretiske og ubrugelige regnemodeller.

GFLK prøver at beregne det, der er kommet ind på fabrikkerne, på basis af det, der kommer ud af fabrikkerne. Man søger simpelthen at omregne fra færdigvare til levende fisk.

Det går op i hat og briller

Men erfaringerne med den model viser, at det er omsonst, mener direktøren i GE.

- Der er så mange forskellige måder at producere på, at det går fuldstændig op i hat og briller i et regneark, og alle spilder alles tid i stedet for at bruge en enkelt kontrolløsning, med de muligheder, man allerede har i dag, siger Brian Buus Pedersen til Sermitsiaq.AG

I den nye bekendtgørelse lægges nu op til nye omfattende kontrolmuligheder og sanktioner, som indebærer, at indhandlerne på fabrikkerne får ansvaret for, at fiskerne ikke har fisket i strid med lovgivningen. Polar Seafood kritiserer GFLK for at lægge opgaven med kontrol over på fiskeriet i stedet for at gøre det selv.

- Det handler om, at de har lavet et kontrolsystem, hvor de som udgangspunkt betragter folk som kriminelle. Derudover vil de også lægge ansvaret for kontrollen over på fabrikkerne, og det hverken kan eller vil vi, siger Henrik Leth.

Nogle springer over hvor gærdet er lavest

Fiskerilicensinspektør ved GFLK, Michael Pedersen, mener ikke, der lægges op til mere kontrol med den nye bekendtgørelse. Han påpeger også, at det ikke er mistro til fiskeriet, der driver værket.

- Vores grundholdning er, at Grønlandsk fiskeri er lovligt. Men når man har med mennesker at gøre, så kan der være nogle, der springer over, hvor gærdet er lavest. Sådan er det i alle brancher, siger han.

Brian Buus Pedersen mener, det er på tide at finde ud af, om GFLK kan forbedre sine arbejdsmetoder. Det behøver man ikke en ny bureaukratisk bekendtgørelse til, og man skal som minimum afvente en evaluering, inden man laver nye regler, understreger han.

- Det er ikke unormalt, at man laver en evaluering af et forvaltningsorgan for at få en diskussion om, hvad der virker og ikke virker, siger direktør i Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen.

- Vi vil gerne have diskuteret, om man vælger den rigtige måde at gøre tingene på, så vi undgår risikoen for ulovligt fiskeri, men på en effektiv måde.

For stort kontrolorgan

Formålet med evalueringen af GFLK er at finde ud af, hvordan man bedst muligt får lavet kontrollen, så alle parter er tilfredse. Det indebærer, at man har de rigtige ressourcer og kompetencer og især et effektivt system, som brugerne forstår, påpeger Brian Buus Pedersen.

Han mener, at GFLK simpelthen bruger et system, der er alt for stort til den størrelse erhvervet har, og at man nu med den nye bekendtgørelse beder om juridisk meget grænseoverskridende muligheder, som er helt ude af proportion i forhold til den opgave, der skal løses. Men det er Michael Pedersen uenig i.

- Vi er jo faktisk små. Vi har 56 årsværk, men nu er der nogle tomme pladser. Jeg mener ikke, at vi har en overdreven kontrol, siger han.

Fiskerikommissionen har ved et møde i september bakket op om GE´s ønske om en undersøgelse af GFLK.