GE: Skrot lovforslag om nyt skattefradrag

Det har været debatteret i flere år, men endelig er der kommet et konkret lovforslag på bordet, hvor et beskæftigelsesfradrag skal indføres. Det skal behandles på Efterårssamlingen den 26. september.

Forslaget vil især komme borgere med en lav- eller mellemindkomst til gode. Fradraget aftrappes nemlig alt efter, hvor mange penge man tjener.

Fradraget vil ved fuld effekt sikre lønmodtageren 4.214 kroner ekstra om året ved en skattesats på 43 procent.

De får gavn

11.000 forventes at få den fulde effekt på 4.214 kroner, mens cirka 16.000 personer vil have gavn af fradraget i et mindre omfang. Tjener man mere end 606.000 kroner om året, får man ingen gavn af det nye fradrag.

Selve beskæftigelsesfradraget er beregnet til at koste 107 millioner kroner, men aftrapning og dynamiske effekter af forslaget vurderes at barbere den samlede udgift, så man lander på en årlig ekstraomkostning på mellem 45 og 50 millioner.

Effekten af fradraget

Det er især effekten af beskæftigelsesfradraget, som Grønlands Erhverv er kritisk overfor.

- Beskæftigelsen i Grønland er steget indenfor de sidste år i et omfang, der betyder, at den registrerede arbejdsløshed blandt de arbejdsparate i vidt omfang består af folk, der er inde i et jobskifte. Uden nærmere dokumentation herfor er der således ikke for de personer, der er i beskæftigelse nogen større motivation til at arbejde mere, der skulle kunne berettige indførslen af beskæftigelsesfradraget, skriver GE i sit høringssvar til lovforslaget.

GE peger på, at myndighederne endnu ikke har fået styr på, hvordan man får gjort personer i satsgruppe 2 og 3 arbejdsparate.

Hjælp os på anden måde

- Før denne vurdering foreligger, vil man ikke have et reelt grundlag for at kunne vurdere nødvendigheden at et forslag som dette, fremsat i en periode, hvor den grønlandske økonomi har det ganske fremragende, fastslår GE, der hellere så en koordineret indsats for, at de grønlandske virksomheder kan få den arbejdskraft de efterspørger og henviser til indførelsen af den færøske model.

GE mener, at man burde konsolidere Grønlands økonomi, mens man er inde i et økonomisk opsving og desuden gøre den ledige arbejdsstyrke arbejdsklar med indsatser, der virker.

- GE indstiller derfor, at forslaget om et beskæftigelsesfradrag tages af bordet, indtil man har dokumenteret den reelle effekt heraf og ikke blot baserer forslaget på mere eller mindre kvalificerede gæt, skriver GE i sit høringssvar.

Kritik preller af

Kritikken preller af på Naalakkersuisut, der er uenig i, at et beskæftigelsesfradrag ikke skulle virke i en højkonjunktur og peger på erfaringer fra udlandet. Dog pointeres det i lovforslagets bemærkninger, at forslaget ikke kan ”stå alene”.

- Naalakkersuisut har under overskriften øget selvforsørgelse i gangsat en bred vifte af initiativer, der skal fremme beskæftigelsen i Grønland, fastslås det i bemærkningerne i lovforslaget af Naalakkersuisut.