Gerningsmand fra Fields accepterer fortsat fængsling

Ritzau Tirsdag, 19. juli 2022 - 15:59

Den 22-årige mand, som er fængslet for at have skudt og dræbt tre personer samt såret flere andre i indkøbscentret Fields i København, har valgt at acceptere fortsat varetægtsfængsling, oplyser specialanklager Søren Harbo til Ritzau.

3. juli spredte den psykisk syge mand skræk og rædsel, da han bevæbnet med en riffel begyndte at skyde mod tilfældige personer i indkøbscenteret. En 47-årig mand samt en pige og en dreng på begge 17 år blev dræbt.

Derudover blev otte personer såret af skud - flere af dem var i kritisk tilstand - og endnu flere kom til skade, i forbindelse med at de flygtede ud af centret.

Den 22-årige blev hurtigt pågrebet af politiet og anholdt. Dagen efter blev han varetægtsfængslet, og retten bestemte, at fængslingen foreløbig skulle stå på frem til 28. juli.

Specialanklager Søren Harbo fortæller tirsdag til Ritzau, at den 22-åriges advokat har meddelt, at man ikke ønsker et retsmøde på dagen, men at den 22-årige frivilligt accepterer fortsat fængsling.

Den 22-årige er på grund af psykisk sygdom fængslet i såkaldt surrogat. Det vil sige, at han i stedet for at sidde i en arrest opholder sig på en lukket psykiatrisk afdeling.

Ved grundlovsforhøret valgte dommeren i Københavns Byret at lukke dørene, og mange af sagens oplysninger er derfor endnu ukendte for offentligheden. Blandt andet vides det ikke, hvorledes den 22-årige forholder sig til sigtelsen.

Dog fremgår det af byrettens kendelse om varetægtsfængsling, som retten har givet aktindsigt i, at netop den 22-åriges stillingtagen til sigtelsen udgør en risiko for, at han på fri fod vil vanskeliggøre den videre efterforskning ved for eksempel at fjerne spor, advare eller påvirke andre.

Ved grundlovsforhøret besluttede retten i øvrigt, at den 22-årige skal gennemgå en mentalundersøgelse. Den skal blandt andet danne grundlag for at vurdere, om han kan straffes, eller om han i givet fald skal idømmes en psykiatrisk foranstaltning, i fald han kendes skyldig.

