Geologer forventer flere fjeldskred på Nuussuaq-halvøen

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. august 2023 - 16:54

Enkelte skred på Nuussuaq-halvøen kan ende i fjorden og dermed udgøre risiko i nærheden af skredområdet.

Sådan lyder konklusionen efter geologer har undersøgt fjeld og skråninger i området. Undersøgelserne blev påbegyndt efter et fjeldskred i Tupaasat Kussinersuat, der er beliggende omkring midten af Nuussuaq-halvøen. Grunden til undersøgelserne var, at der havde været fjeldskred registreret i vinterhalvåret 2022-2023.

- Det meste af materialet der faldt, blev standset af en flad terrasse omkring 550 meter over havet. En mindre mængde materiale er gledet ned gennem kløfter og vandholdig jord og sten, er spredt ud på skråningen uden at nå kysten, oplyser departementet for råstoffer og justitsområdet i en pressemeddelelse.

Stadig usikker fjeldside

Området på 600-700 meters højde cirka fire kilometer nordvest for Tupaasat Kussinersuat bliver fortsat vurderet som usikker, og borgere, der færdes på området blev varslet på grund af risiko for fjeldskred.

Ifølge departementet forventer geologerne, at der stadig kan ske mindre skred ned i de underliggende kløfter, specielt når de regner eller sner, samt når sneen begynder at smelte. Departementet anbefaler derfor stadig, at borgere færdes med varsomhed ved kystområderne langs Nuussuaq-halvøen, da flere skred ikke kan udelukkes, lyder det.

Borgere, der har viden om ustabile fjeldsider eller observerer fjeldskred eller lignende bedes indberette deres viden om på geologiafdelingens hjemmeside.