Genopbygning af turismen kræver stabilitet

Der er mange små, mellemstore og store virksomheder, som lever af turismen, men som i mere end halvandet år har været tvunget til at tilpasse sig covid-19 krisen, skriver avisen Sermitsiaq.

De har med meget få dages varsel oplevet det værst tænkelige scenarium, nemlig fra et erhverv i fuld opblomstring i alle henseender til ingen kunder og brat opbremsning, hvor ethvert fremskridt pludseligt blev nulstillet, og de mistede hele indtægtsgrundlaget.

Men derfra til, at Naalakkersuisut har valgt at indskrænke trofæjagtsturismen, kan give bagslag for hele landets arbejde med at fremme turismen:

- Grønland er meget afhængig af troværdighed og stabilitet indenfor turismeindustrien. Det er derfor meget vigtigt, at alle involverede parter får mulighed for at omstille sig i god tid, hvis noget skal ændres. Eksempelvis er jeg bange for, at det forhold at flere trofæjagtoperatører har været nødt til at sende nogle af deres kunder hjem samtidigt med, at de har været nødt til at annullere alle forudbestillinger på trofæjagt i juli fremover, kan give bagslag i form af negativ omtale fra kunder, der havde set frem til deres jagttur, påpeger souschef i Visit Greenland, Mads Daniel Skifte.

