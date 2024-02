Gennembrud: Jeg er beæret og stolt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2024 - 11:10

Det anerkendte kunstmuseum Arken har af Ny Carlsberg Fondet opkøbt syv kunstværker, som billedkunstneren Martin Brandt Hansen står bag i udstillingen: “Group Therapy - Ny Samtidskunst”.

Kunstsamlingen vil kunne opleves på Arken fra torsdag den 29. februar.

Martin Brandt Hansen har syv værker på udstillingen, hvor påhængsmotoren også indgår Malle Madsen

- Arken er et meget anerkendt og internationalt museum for moderne kunst, og har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst. Jeg er derfor beæret og stolt over, de har valgt at opkøbe mine værker og vise dem til et meget bredt publikum, oplyser Martin Brandt Hansen til Sermitsiaq.AG.

Uddannelsen

Han er født i 1990, opvokset i Nuuk og uddannet på Billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

I en tidligere omtale forklares det, at Martin Brandt Hansen arbejder med skulptur og benytter sig af den vestlige kunsthistorie, mytologier fra Inuit-kulturen og arbejder med antropologiske metoder.

- Jeg har en Master of Fine Arts (cand.art.perit), som betyder at jeg kan betegnes som professionel billedkunstner, og det er i bred forstand inden for alle kunstens genrer, oplyser han.

Af de syv værker er de seks museumsvitriner, mens det sidste værk er en meget iøjenfaldende påhængsmotor, der i den grad dominerer i museumsrummet.