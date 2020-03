Generalforsamling: Bankfusion afvises

Et samlet styrket kapitalgrundlag, der muliggør håndtering af større enkeltengagementer uden konflikt med solvenskravene og dermed en mulig boost af det samlede forretningsomfang. Samtidig reduceret risikoeksponering mod enkeltkunder og mindsket afhængighed regional økonomisk udvikling.

Et samlet styrket kapitalgrundlag, der muliggør håndtering af større enkeltengagementer uden konflikt med solvenskravene og dermed en mulig boost af det samlede forretningsomfang. Samtidig reduceret risikoeksponering mod enkeltkunder og mindsket afhængighed regional økonomisk udvikling.

Tilførsel af nye forretningsområder til Grønlandsbanken inden for forsikring, pension og ejendomsformidling som BankNordik allerede har på paletten.

Tilførsel af nye forretningsområder til Grønlandsbanken inden for forsikring, pension og ejendomsformidling som BankNordik allerede har på paletten.