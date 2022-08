Generalforsamling i KNI: Svendestykke?

Redaktionen Onsdag, 03. august 2022 - 08:27

Manipulerede regnskaber. Fusk med lagerværdierne. Sexkrænkelser. Millionunderskud i datterselskabet Neqi. Bedrageri og bortvisning. Listen er lang, og skandalesagerne i KNI kastede sidste år selskabet ud i en ledelseskrise uden sidestykke, som betød farvel til både bestyrelsesformanden og topchefen.

Det skriver avisen AG.

Men nu er der orden i sagerne. Det siger i hvert fald Svend Hardenberg, som overtog formandsposten i det offentligt ejede aktieselskab efter Lars Borris Pedersen på generalforsamlingen i oktober 2021, altså for mindre end et år siden.

- Jeg fik en opgave, som har været hård og tidskrævende, men nu er der ryddet op; vi er endda over målstregen, så min opgave er løst, siger Svend Hardenberg til AG. Og mere vil han ikke sige før den ordinære generalforsamling på onsdag den 10. august.

Du siger, at der er ryddet op. Hvilke konkrete skridt er der taget i forbindelse med oprydningsarbejdet?

- Jeg har ingen kommentarer. Det vil fremgå af min beretning til generalforsamlingen.

Millionskandale

Den opgave, Svend Hardenberg fik som ny bestyrelsesformand i KNI, var en fuldkommen afdækning af omfattende fusk og manipulation med regnskaberne i det store handelsselskab, som havde fundet sted i adskillige år. Og dertil at finde en afløser for den sexchikane-anklagede tidligere administrerende direktør, Peter Grønvold Samuelsen.

Tilsammen medførte den rådne ledelseskultur i selskabet, at generalforsamlingen i oktober 2021 blev præsenteret for et koncernregnskab med et minus på 6,9 millioner kroner efter en omsætning på 2,5 milliarder kroner, fordi man havde været nødsaget til at nedskrive lagerværdierne og korrigere afskrivninger for at genskabe et retvisende billede af selskabets finansielle tilstand.

