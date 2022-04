Gendefekt opdaget hos visse grønlandske børn

Kassaaluk Kristensen Søndag, 24. april 2022 - 11:48

En gruppe forskere i Rigshospitalet i København har opdaget genfejl hos grønlandske børn. Genfejlen gør, at børn er ekstremt sårbare overfor virus og børnevacciner med levende virus i.

Det skriver mediet politiken.dk.

Sidste år blev en dreng på knap to år fløjet til Rigshospitalet i København. Lægernes mistanke var enten meningitis eller tuberkulose, men dette blev hurtigt afkræftet efter undersøgelser.

- Vi kunne ikke finde en eneste bakterie, virus eller parasit, som kunne forklare, hvorfor vores lille patient var så syg, og vi kunne også udelukke, at han var ramt af kræft eller autoimmun sygdom. Så vi tog fat i vores netværk af internationale og danske eksperter for at få hjælp til at løse mysteriet, siger børnelæge og ph.d. Malene Landbo Børresen fra Rigshospitalet til mediet politiken.dk.

Det blev startskuddet for en undersøgelse af eventuelle genfejl hos barnet.

Undersøgelserne fastslår, at barnet har en genfejl der gør, at barnet er sårbart overfor virus og børnevacciner med levende virus i. MFR-vaccinen, som barnet havde modtaget, indeholder levende virus. Samme genfejl er fundet i andre oprindelige folk i Arktis, men er ikke-eksisterende i Danmark eller andre europæiske lande.

1 ud af 1500 har genfejl

Forskerne har valgt at undersøge 4.600 blodprøver fra grønlændere. Undersøgelserne viser, at 1 ud af 1.500 grønlændere har samme genfejl. Forskerne vurderer, at genfejlen er hyppig i Grønland.

Nu arbejder forskerne på at få adgang til blodprøver fra screening ved fødsel, så børn med genfejl kan findes. Her påpeger forskerne, at det er vigtigt at finde frem til de børn, der har genfejl, så de kan blive vaccineret mod influenza og covid-19, da simple virusinfektioner kan ende fatalt.

Forskerne understreger, at det ikke er deres hensigt at skabe vaccinefrygt med undersøgelsen, men at forskningen skal sikre, at børn med genfejl findes og behandles rettidigt.