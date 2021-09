Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 31. august 2021 - 10:59

Atoqqik, en genbrugsbutik i Nuuk der åbnede i midten af februar, har et halvt år efter en fast skare af kunder.

Atoqqik melder, at genbrug hitter i Nuuk, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

- Flere borgere benytter sig af vores genbrugsbutik. Vi får leveret møbler og genstande fra borgere men også fra de forskellige virksomheder i byen, siger miljøkonsulent Arnaaraq Petersen.

- Hvis man gerne vil af med sine møbler eller genstande, så skal man aflevere det til modtagerstationen. Her sikrer man, at møblerne kan genbruges, og de ting, der ikke fungerer, bliver kasseret. Vort mål er at genbruge i stedet for at kassere møbler og genstande og dermed skåne miljøet, siger hun.

Store møbler hitter

Miljøkonsulenten fortæller, at store møbler som sofaer, senge og borde modtages ofte af genbrugsbutikken. Disse møbler går også som varmt brød hos kunderne.

I Atoqqik kan man købe genbrugsmøbler som sofaer, senge, reoler og stole samt lamper og andet til hjemmet.

- Folk kommer med reoler, sofaer, skriveborde og senge. Vi får også en del køkkenudstyr. Vi tager ikke imod elektronik, da vi ikke kan garantere, at udstyret fungerer. De fleste ting kan hentes gratis, og nogle af tingene sælger vi meget billigt, dog højst til 300 kroner, fortæller Arnaaraq Petersen.

Genbrugsbutikken holder åbent tirsdage og lørdage.