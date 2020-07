Genåbning: Fri indrejse fra visse lande

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. juli 2020 - 11:42

Kim Kielsen fortalte på et pressemøde torsdag formiddag, at genåbningen af Grønland snart går ind i en ny fase.

Den nye fase skal ifølge Kim Kielsen begynde på tirsdag, og den nye fase indebærer blandt andet, at der ikke længere er begrænsning på antallet af flypassagerer til Grønland.

Der lempes også på krav om test efter ankomst:

- Der vil ikke længere være krav om en corona-test efter fem dage. Men når man ankommer til Grønland, skal man have et bevis på, at man ikke er smittet, sagde Kim Kielsen.

Det betyder, at indrejsende skal kunne fremvise en negativ coronatest, og der skal også udfyldes en såkaldt Sumut-blanket.

I stedet for de nuværende begrænsninger i antallet af flyrejsende vil Grønland følge Udenrigsministeriet i Danmark med hensyn til, fra hvilke lande man kan rejse til Grønland.

Politiet kontrollerer

Det betyder i praksis, at der blandt andet bliver åbnet for fri indrejse for borgere bosiddende i Danmark.

Politimester Bjørn Tegner Bay fortalte på pressemødet, at det bliver politiets opgave at sørge for, at det ikke kommer personer ind i landet, der kommer fra såkaldt højrisikolande.

Byer åben for indrejse: Hvis man har følgende byer som sin slutdestination i Grønland, skal man ikke have foretaget en re-test inden for fem dage. Nuuk Paamiut Sisimiut Maniitsoq Qaqortoq Narsaq Aasiaat Qasigiannguit Qeqertersuaq Ilulissat Og to bygder: Kangerlussuaq Narsarsuaq

For at mindske risikoen for at der kommer smitte til udsatte steder, hvor der eksempelvis er langt til et sygehus, så deles Grønland op i nogle steder, hvor man kan rejse direkte til og andre steder, hvor man ikke kan rejse direkte til.

Landet deles op

Formanden for Naalakkersuisut gav følgende eksempel, hvis en person vil rejse fra Danmark til Upernavik:

- Inden jeg kan komme til Upernavik, skal jeg opholde mig i fem dage i Ilulissat. Hvis jeg får en negativ test for covid-19, kan jeg rejse videre til Upernavik. Myndighederne betaler for testen og opholdet, sagde Kim Kielsen.

- Vi kan anbefale en yderligere åbning af landet. Men visse områder af landet vil dog være mere sårbare. De er mere isolerede, og det vil være vanskeligt at opdage og inddæmme sygdommen her, supplerede landslæge Henrik L. Hansen.

Kielsen fortalte desuden, at man holder fast i begrænsninger på arrangementer frem til 31. december. Dermed må man maksimalt samles 100 personer indendørs og max 250 udendørs.

Man kan læse mere om de kommende nye regler på Naalakkersuisuts hjemmeside.