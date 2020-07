Genåbningens fase 1 forlænges

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. juli 2020 - 14:10

På et pressemøde torsdag eftermiddag fortalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, at testudstyr, der skal kunne teste for coronavirus på kysten, endnu ikke er kommet til Grønland.

Testudstyret er et vigtigt element i Selvstyrets inddæmningsstrategi, og blandt andet derfor forlænger Naalakkeruisut fase et af genåbningen.

- Testudstyret er vigtigt element i inddæmningsstrategien, men der er stor efterspørgsel fra mange lande, så det er ikke nemt at indkøbe udstyret, sagde Kim Kielsen.

Derudover ønsker man at følge situationen i Danmark tæt, eftersom at Danmark løbende åbner mere op.

Øvrige partiledere inddraget

- Vi er enige om at forlænge bekendtgørelsen om indrejse til Grønland med luftfartøj frem til 20. juli, sagde Kim Kielsen.

Han fortalte, at de øvrige partiledere er enige og har været inddraget i beslutningen.

Fase et af genåbningen betyder blandt andet, at man fortsat skal kunne fremvise en negativ coronatest for at komme ind i Grønland, og at nyankomne skal være i hjemmekarantæne og påny testes for coronavirus.

I fase et er der også et loft over, hvor mange flypassagerer der må komme ind i landet om ugen fra Danmark.

Rejser til udlandet er på eget ansvar

Kim Kielsen blev også spurgt til, hvilke anbefalinger borgerne skal følge, hvis de gerne vil rejse fra Danmark og videre ud i verden på sommerferie.

Det danske udenrigsministerium udkommer eksempelvis løbende med nye retningslinjer for, hvor danskere bør eller ikke bør rejse hen, men Kim Kielsen peger her på, at det er hver enkelt persons eget ansvar:

- Vi har flere gange sagt, at hvis I ønsker at rejse til andre lande, så har I selv ansvar for hvilke lande, I vil rejse til. Hvis du er syg og skal rejse ind, så kan man ikke komme ind, og man skal selv bære udgiften til en forlænget rejse, sagde Kim Kielsen.