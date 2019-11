GE: Vi mister indtægter på EU-aftale

Redaktionen Lørdag, 30. november 2019 - 15:16

– Der er ikke tale om en partnerskabsaftale. Der er tale om en fiskeriaftale – fisk for penge – hvor vi får for lidt for de fisk, som EU får lov til at fiske.

Det siger formanden for Grønlands Erhverv Henrik Leth til avisen Sermitsiaq i en kommentar til den aftale, som nu er forhandlet på plads for 2020, og som Naalakkersuisut skal godkende.

– Vi skal nu forberede næste fiskeriprotokol, og der skal vi have væsentlig flere penge for aftalen eller vi afleverer færre fisk til EU. Fisk, vi selv kan fange med større gevinst for samfundet i forhold til, hvad vi får fra EU, vurderer Henrik Leth.

Udtalelsen kommer på baggrund af, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug netop har afsluttet den årlige forhandling med EU, hvor der blev indgået aftale om fiskerimuligheder i 2020.

– Denne aftale afspejler ikke de værdier, EU får i form af fiskeri ved Grønland. Partnerskabsaftalen med EU går ud på, at EU skal fiske det overskud, som vi ikke selv kan fiske i Grønland. Det er ikke meningen, at EU skal udnytte fisk, som Grønland selv har så hårdt brug for i sin økonomiske fordelingspolitik i landet, siger Henrik Leth.

