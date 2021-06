GE: Det er markedet der bestemmer kravene

Redaktionen Mandag, 14. juni 2021 - 09:26

I forbindelse med koalitionens planer om at hjemtage hele eller dele af fødevareområdet, har naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) efterlyst erhvervslivets mening, skriver avisen Sermitsiaq.

Direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen understreger at det er meget vigtigt for erhvervslivet at blive inddraget i arbejdet, og foreslår overfor Naalakkersuisut, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe der skal belyse problemstillinger ved en eventuel hjemtagelse af området:

- Set i lyset af at Grønlands eksport næsten udelukkende drejer sig om fødevarer (fisk og skaldyr, red.) er det selvfølgelig vores interesse at være med til at få belyst de forskellige problemstillinger der vil være forbundet med en eventuel hjemtagelse af fødevareområdet, og primært hvilke ”problemer” det er man politisk forventer at løse ved at hjemtage området. Men det er markedet, der bestemmer hvilke krav fødevareproducenter skal leve op til, og at en hjemtagelse ikke umiddelbart ændrer herpå understreger Christian Keldsen overfor Sermitsiaq.

