GE: Manglende udbud kan betyde fyringer i Qeqertalik

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. juni 2020 - 11:49

I et åbent brev til Kommune Qeqertalik udtrykker Grønlands Erhverv (GE) stor bekymring for fremtidens byggeprojekter i kommunen.

GE mener, at det går for langsomt med at få udbudt opgaverne. Det kan både betyde fyringer blandt entreprenørvirksomhederne, og at kommunen tømmes for håndværkere, der rejser til andre områder af landet for at arbejde:

- Selvom kommunen på flere møder har forsikret, at der kommer kommunale byggeopgaver, er der intet sket, skriver Ove Hansen, formand for GE´s lokalafdeling i Aasiaat.

Projekter på vej for 139 millioner kroner

Der er dog ikke grund til panik ifølge Kommune Qeqertalik. I et skriftligt svar til GE oplyser kommunen, at der er flere store udbud på vej hen over sommeren, og nogle er planlagt til at starte op i august.

- De projekter, der kommer i gang i år, kommer til at have en størrelsesorden på 139 mio. kroner, skriver kommunen i sit svar til GE.

Det drejer sig blandt andet om byggeri af 10 ældreboliger og 18 boenheder samt en byggemodning.

Kommunen er desuden i samarbejde med Selvstyret i gang med at planlægge byggeriet af 60 lejeboliger på grund af boligmangel i kommunen.