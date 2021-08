GE: Manglen på udenlandske gæster koster Grønland dyrt

Thomas Munk Veirum Fredag, 13. august 2021 - 07:49

Tidligere i denne uge kom der nye tal for antallet af overnatninger og gæster på landets hoteller i årets første halvdel.

Tallene fra Grønlands Statistik viste en fremgang i antallet af overnatninger på 43 procent i forhold til 2020, men tallene er stadig langt under niveau fra det seneste 'normalår', som var tilbage i 2019, påpeger direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen:

- I 2021 havde man generelt lidt bedre overblik over COVID19-situationen og mere kunne lade sig gøre, men fremgangen i statistikken er på ingen måde udtryk for en normal situation eller for en ”rigtig” fremgang, siger Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

Han hæfter sig ved, at antallet af gæster ligger lavt i forhold til 2019. I første halvår af 2021 kunne Grønlands Statistik tælle i alt omkring 29.000 gæster på landets hoteller. I 2019 var tallet knap 46.000 gæster for den sammen periode.

Antallet af udenlandske gæster er styrtdykket

Med til historien hører, at i 2019 kom næsten 19.000 gæster fra Danmark og udlandet. I første halvår af 2021 kom kun 5.412 gæster fra Danmark og udlander, og fraværet af udenlandske gæster er et problem for Grønland, vurderer direktøren:

- På lang sigt har Grønlands økonomi bedst af, at vi eksporterer. Det vil sige at have turister udefra og ikke alene os selv. På den måde tilføres landet penge, frem for at vi alene forbruger vores egne internt i landet, siger Christian Keldsen.

Overordnet siger direktøren, at hotel- og turismebranchen har tabt endnu en højsæson, og at der fortsat er behov for politisk fokus på branchen med eksempelvis kompensationspakker:

- Det er positivt at der har været fremgang i antallet af overnatninger siden 2020, men vi er ikke i mål endnu, og indsatsen skal være rettet mod at holde branchen i live og arbejde med at tiltrække udenlandske turister.